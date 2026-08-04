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В Таганроге во время вечернего купания в заливе погибла женщина, очевидцы не смогли ее спасти

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Вечером 3 августа в Таганроге во время купания в заливе погибла 62-летняя женщина. Трагедия произошла в районе улицы Адмирала Крюйса, 2/11, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Как выяснилось, женщина зашла в воду, но внезапно ей стало плохо. Мужчина, выходивший из воды, вытащил ее на берег, однако пострадавшая была уже без сознания. Очевидцы пытались привести ее в чувство, но безрезультатно: приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

С начала купального сезона в водоемах Ростовской области уже погибли 26 человек, включая трех детей. МЧС России призывает жителей региона соблюдать осторожность: не забывать о безопасности, не злоупотреблять спиртным, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и беречь себя и своих близких.

Ранее мы рассказали, что в Волгодонске вечером 31 июля утонул 40-летний аквалангист.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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