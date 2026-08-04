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Заселение через «МАХ» станет обязательным для отелей с более чем 50 номерами в сентябре

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С 1 сентября в России вступит в силу требование к отелям с номерным фондом более 50 номеров предоставлять гостям возможность заселения через мессенджер «МАХ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к мероприятиям с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Новости Ростовской области

Глава кабмина 4 августа проведет совещание по развитию туризма и ознакомится с рядом проектов. В материалах отмечается: «Принято постановление правительства Российской Федерации, которое предусматривает обязательность применения «МАХ» для средств размещения: с 1 сентября 2026 года с номерным фондом более 50 номеров; с 1 сентября 2028 года с номерным фондом не более 50 номеров».

При этом по состоянию на 14 июля сервис работает в 164 отелях в 34 регионах.

Фото: © Софья Сандурская/ ТАСС

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Таганрогская правда

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