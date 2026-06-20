Молодежный Центр Таганрога проведет областной фестиваль для людей с ОВЗ

В Таганроге пройдет областной фестиваль творчества и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный дождь». Участниками могут стать как члены общественных организаций инвалидов и творческих инклюзивных коллективов, так и солисты или частные лица.

На фестивале предусмотрены выступления в нескольких направлениях: вокал, хореография, драматическая постановка, фольклорное направление, а также литературно-поэтический жанр. Заявки принимаются с 16 по 28 июня по адресу: МБУК «Молодежный Центр», улица Петровская, 89, или по электронной почте mctaganrog@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8634) 39-20-27. С полным положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Молодежного Центра.

Ранее мы рассказали, что рисунки детей из художественной школы Таганрога увидели в Аргентине.

Фото из архива