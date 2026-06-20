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Молодежный Центр Таганрога проведет областной фестиваль для людей с ОВЗ

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В Таганроге пройдет областной фестиваль творчества и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный дождь». Участниками могут стать как члены общественных организаций инвалидов и творческих инклюзивных коллективов, так и солисты или частные лица.

Новости Таганрога

На фестивале предусмотрены выступления в нескольких направлениях: вокал, хореография, драматическая постановка, фольклорное направление, а также литературно-поэтический жанр. Заявки принимаются с 16 по 28 июня по адресу: МБУК «Молодежный Центр», улица Петровская, 89, или по электронной почте mctaganrog@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8634) 39-20-27. С полным положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Молодежного Центра.

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Фото из архива

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Таганрогская правда

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