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В Таганроге продолжается ремонт дорог, на улице Ломоносова уложили 780 квадратных метров асфальта

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В Таганроге продолжаются плановые работы по ямочному ремонту дорог сразу на нескольких участках города. О ходе ремонта рассказал заместитель главы городской администрации Егор Долматов.

#ЖКХ

На улице Ломоносова дорожники уже уложили 780 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, работы здесь еще идут. В 10-м переулке ремонт полностью завершен: проезд восстановлен по всей длине, общая площадь укладки превысила 2500 квадратных метров.

Также активно восстанавливают дорожное полотно на Северной площади и улице Восточной. На этих объектах уже уложено 500 квадратных метров асфальта, а завершить весь комплекс работ планируется к концу текущей недели.

«Напоминаю водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде участков со свежим асфальтовым покрытием», — обратился к таганрожцам Егор Долматов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за полмесяца энергетики отремонтировали 14 подстанций и почти 2 км кабельных линий.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова

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новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда

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