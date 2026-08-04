Главная » Город

В Таганроге после воздушных атак подано 718 заявлений на выплаты за утраченное имущество и 90 – на компенсации за повреждённые авто

На чтение 2 мин Опубликовано

С начала нынешнего года от жителей Таганрога поступило 718 заявлений на единовременную материальную помощь и выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества во время массированных воздушных атак. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Большая часть обращений уже обработана, средства перечислены получателям. На рассмотрении остаются 46 заявлений — выплаты по ним завершат в ближайшее время.

В результате атак шесть домовладений признаны непригодными для восстановления. По двум объектам — многоквартирному дому и отдельной квартире — гражданам уже полностью выплачены средства на приобретение нового жилья. По четырем частным домовладениям направлены обращения в правительство о выделении финансирования для покупки жилья.

«Есть и объективные сложности. Одна из проблем, которую я уже поднимала, связана с отсутствием регистрации права собственности в ЕГРН на один из объектов. В такой ситуации юридически подтвердить право на компенсацию невозможно, и это действительно требует отдельного правового решения. Мы ищем варианты, но здесь важно понимать ограничения, установленные законом», — отметила глава города.

Отдельный блок вопросов — компенсации за поврежденные или утраченные транспортные средства. В декабре 2025 года губернатор Ростовской области утвердил порядок таких выплат в связи с террористическими актами с применением ракет и БПЛА. В Таганроге полномочия по этим выплатам закреплены за городским управлением транспорта. На сегодняшний день за консультацией обратились 144 человека, принято 90 заявлений. Из них 20 направлены в региональный Минтранс — ожидается перечисление средств в ближайшее время. Еще 70 заявлений проходят проверку.

«Хочу отметить, что на начальном этапе требовалось время для отработки алгоритма: механизм выплат для всех был новым. В настоящий момент процесс урегулирован, заявления рассматриваются в штатном режиме, и мы нацелены на максимальное сокращение сроков», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Она также напомнила, что консультации можно получить в городском управлении транспорта по телефонам: +7(8634) 39-30-58, +7(8634) 36-12-93.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге шесть домов признаны не подлежащими восстановлению после обстрелов.

Фото donland.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автомобили атака беспилотников выплаты жильё новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru