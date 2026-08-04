В Таганроге после воздушных атак подано 718 заявлений на выплаты за утраченное имущество и 90 – на компенсации за повреждённые авто

С начала нынешнего года от жителей Таганрога поступило 718 заявлений на единовременную материальную помощь и выплаты в связи с полной или частичной утратой имущества во время массированных воздушных атак. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Большая часть обращений уже обработана, средства перечислены получателям. На рассмотрении остаются 46 заявлений — выплаты по ним завершат в ближайшее время.

В результате атак шесть домовладений признаны непригодными для восстановления. По двум объектам — многоквартирному дому и отдельной квартире — гражданам уже полностью выплачены средства на приобретение нового жилья. По четырем частным домовладениям направлены обращения в правительство о выделении финансирования для покупки жилья.

«Есть и объективные сложности. Одна из проблем, которую я уже поднимала, связана с отсутствием регистрации права собственности в ЕГРН на один из объектов. В такой ситуации юридически подтвердить право на компенсацию невозможно, и это действительно требует отдельного правового решения. Мы ищем варианты, но здесь важно понимать ограничения, установленные законом», — отметила глава города.

Отдельный блок вопросов — компенсации за поврежденные или утраченные транспортные средства. В декабре 2025 года губернатор Ростовской области утвердил порядок таких выплат в связи с террористическими актами с применением ракет и БПЛА. В Таганроге полномочия по этим выплатам закреплены за городским управлением транспорта. На сегодняшний день за консультацией обратились 144 человека, принято 90 заявлений. Из них 20 направлены в региональный Минтранс — ожидается перечисление средств в ближайшее время. Еще 70 заявлений проходят проверку.

«Хочу отметить, что на начальном этапе требовалось время для отработки алгоритма: механизм выплат для всех был новым. В настоящий момент процесс урегулирован, заявления рассматриваются в штатном режиме, и мы нацелены на максимальное сокращение сроков», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Она также напомнила, что консультации можно получить в городском управлении транспорта по телефонам: +7(8634) 39-30-58, +7(8634) 36-12-93.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге шесть домов признаны не подлежащими восстановлению после обстрелов.

Фото donland.ru (из архива)