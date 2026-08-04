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Ученые зафиксировали минимум медуз в Таганрогском заливе из-за низкой солености воды

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В июле нынешнего года меньше всего медуз фиксировалось в акватории Таганрогского залива, сообщают специалисты Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». Ученые продолжают ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью и анализируют экосистемные процессы в Азовском море.

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Параллельно исследователи собирают комплекс данных, включая температуру воды и воздуха, скорость и направление ветра, а также уровень растворенного кислорода. Это позволяет точнее определить, какие факторы влияют на перемещение медуз.

«Наименее затронутыми оказались районы Таганрогского залива, там, где соленость воды минимальная. Напротив, максимальная плотность медуз зафиксирована в южной части Азовского моря, в частности в Темрюкском районе Краснодарского края. Примечательно, что похожая ситуация наблюдалась и в 2025 году», — отмечают специалисты.

В июле медуз также периодически встречали в Восточном Приазовье на отрезке от Ейска до Приморско-Ахтарска, однако массовой концентрации не наблюдалось.

Фото azniirkh.vniro.ru

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Таганрогская правда

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