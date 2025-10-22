В Таганроге определили территории для компенсационной высадки деревьев и кустарников

Компенсационная высадка 660 деревьев и 18 кустарников будет проведена взамен зеленых насаждений, утраченных при строительстве нового здания БСМП.

Глава города Светлана Камбулова напомнила, что в Таганроге продолжаются масштабные строительные работы по реконструкции больницы скорой медицинской помощи. Подрядчиком выступает группа компаний «ЕКС», с которыми региональный Минстрой 30 мая 2025 года заключил контракт. Весь объем работ делится на три этапа, общий срок реализации проекта — 3 года.

Проект реконструкции больницы предусматривал удаление зелёных насаждений в сквере под новое строительство. Подрядная организация выплатила городу финансовую компенсацию за утраченные деревья и кустарники. Эти средства будут направлены на высадку новых зелёных насаждений на территории города.

«Решение о местах высадки деревьев принимается консультационным советом по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений при администрации Таганрога. 22 октября прошло очередное заседание, в котором приняли участие представители общественности», — рассказала Светлана Камбулова.

В результате обсуждений для компенсационной высадки 660 деревьев и 18 кустарников определены ул. Дзержинского и ул. Чехова (от ул. Шевченко до сквера им. А.П. Чехова). Также будет выполнено дополнительное озеленение новых скверов по ул. М. Жукова, 2Б; Большому проспекту, 16Д; скверу «Почтовый». Запланирована точечная посадка в местах, где было удалено более двух аварийных деревьев.

«Поясню причины такого выбора. Данные территории являются центральными, а значит они наиболее востребованы для посещения жителями и гостями города. Кроме того, увеличение растительности на этих территориях необходимо для улучшения состояния окружающей среды», — отметила глава города.

МКУ «Благоустройство» до 15 декабря этого года предстоит разработать проект по компенсационным высадкам. Планируется высадить на указанных территориях 45 деревьев хвойных пород (сосна); 615 деревьев лиственных пород (клен, липа, церсис, робиния, тополь); 18 кустарников.

Высадки пройдут весной 2026 года. Специалисты МКУ «Благоустройство» должны обеспечить приживаемость саженцам, организовать своевременный полив и уход.

При обсуждении компенсационных высадок речь шла и новых травяных газонах. Участники консультационного совета выразили сомнение, что сегодня город готов предоставить такие площади под новые газоны и в дальнейшем обеспечить им должный уход. Поэтому поступило предложение рассмотреть возможность замены их на кустарники.

«Однако, этот вопрос требует согласования с Минприроды Ростовской области. Соответствующее обращение отправим в министерство. О результатах проинформирую», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото из архива