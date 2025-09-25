24 сентября выездное заседание городской Думы Таганрога продолжилось на строительной площадке БСМП. Депутаты приехали, чтобы оценить ход работ на первом этапе реконструкции. Своим мнением о будущем больницы поделился главврач Дмитрий Сафонов.

Работа в любой день недели

В мае текущего года заключен контракт на реконструкцию зданий городской больницы скорой медицинской помощи. Документацию для этой задачи разрабатывала ГК «ЕКС». Они же являются генеральными подрядчиками строительно-монтажных работ, а заказчиком выступает министерство строительства Ростовской области в лице Ростовоблстройзаказчика.

«Реконструкция рассчитана на три этапа, первый будет продолжаться до декабря 2030 года. На данный момент выполнены работы по демонтажу старого травматологического комплекса, удалению зеленых насаждений. Установлен забор, в настоящее время объект подготавливают к монтажу свай», — рассказал представитель ГК «ЕКС» Дмитрий Попов.

Здесь уже обустроен строительный городок, снят растительный слой. Помимо этого, ведутся земляные работы для временного водопровода и подготовительные — для монтажа теплотрассы. На площадке работает 9 единиц техники, задействовано 56 сотрудников.

Девять этажей плюс техэтаж будут в здании лечебно–диагностического комплекса на 524 койки. Также, в задачи первого этапа входит строительство блочно-модульной котельной, кислородной и насосной станций, и вспомогательных помещений для генераторных установок. Запланированы реконструкция убежища и обустройство парковок. В настоящее время работы подрядчика идут в соответствии с графиком.

«Работы ведутся постоянно, независимо от дня недели и погодных условий», — отметил главный врач БСМП Дмитрий Сафонов.

По мнению Дмитрия Сафонова, каждую задачу выполняют в должном объеме и при этом очень аккуратно. Он отметил чистоту и высокую культуру производства ЕКС.

«Несмотря на то, что корпус больницы расположен близко к этой площадке, техническая оснащенность и уровень исполнения работ позволяют нам заниматься лечебной практикой без учета ведущегося рядом, фактически, колоссального строительства. Цель и задача первого этапа – возвести автономное здание, в которое, после приема в эксплуатацию, будет перенесена лечебная часть из действующих основного и административного корпусов. Не прерывая функционирования ни одного подразделения, можно будет оказывать медицинскую помощь на фоне продолжения масштабной реконструкции», — пояснил Дмитрий Сафонов.

Не просто переезд

По проекту действующие корпуса БСМП будут демонтированы. Еще до проектного задания технико-экономическая экспертиза показала, что в корпусе, где функционально доступны 650 коек (сейчас в больнице проходят лечение около 500 пациентов), согласно современным нормам, смогло бы разместиться лишь 198 коек. При этом ни структура самого здания, ни лестничные проемы, ни лифты не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

«Надеемся, что нам удастся существенно расширить возможности больницы во вновь открывшемся корпусе. Это будет не просто переезд в новые стены, — акцентировал Дмитрий Сафонов. – Мы каждый год отрываем новые виды бесплатной медицинской помощи, сейчас оказываем большой объем по сердечно-сосудистой хирургии. В новом корпусе предусмотрено отделение сердечно-сосудистой хирургии с полноценной операционной. У нас будет не 30 коек, как сейчас, а полноценное отделение нейрохирургии. Также, добавится отделение неврологии», — добавил главврач.

В городе, действительно, есть проблема с экстренной неврологической помощью: городская больница № 1 круглосуточно принимать таких больных не может, а в БСМП нет коек по данному профилю. Главврач выразил надежду, что удастся открыть и нейрореабилитационное отделение для больных после инсульта.

В Ростовской области уже есть опыт взаимодействия с ГК «ЕКС». Компания строила хирургический центр при Областной детской клинической больнице, и главврач БСМП смог с профессиональной позиции оценить высокое качество выполненных работ.

Депутаты поинтересовались, понадобится ли увеличивать штат. По словам Дмитрия Сафонова, технические и технологические перспективы в новом здании расширят возможности тех высококлассных специалистов, с которыми уже работает БСМП. Вполне вероятно, что новые современные корпуса тоже привлекут дополнительные кадровые ресурсы.

Также народных избранников интересовало — отечественное или импортное медицинское оборудование будет установлено в новых отделениях? Дмитрий Сафонов сказал, что патриотизма ему не занимать. Однако в некоторых сферах встречается решения, которые лучше отечественных. И в БСМП рады, когда могут найти и приобрести для больницы уникальное зарубежное оборудование. Но также радуются, когда обнаруживается достойный российский аналог.

«Слова «скорая помощь» говорят сами за себя. Когда здесь все выполняется в срок и с таким высоким качеством, то это вселяет уверенность — здоровье таганрожцев в надежных руках», — в завершение встречи сказал заместитель председателя городской Думы Таганрога Валерий Селиванов.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора