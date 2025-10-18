Главная » Благоустройство

В Таганроге в День древонасаждения высадили 420 деревьев и 360 кустарников

На чтение 2 мин Просмотров 38 Опубликовано

Центральной площадкой осенней экологической акции стал Чеховский сквер.

Благоустройство

18 сентября Таганрог принял участие в общеобластной экологической  акции.

«В День Древонасаждения 420 молодых деревьев и более 360 кустарников высажены в разных районах города. Центральная площадка акции — Чеховский сквер. Вместе с коллегами, депутатами и жителями города высадили здесь 20 лип», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

И отметила, что уже через несколько лет молоденькие деревца превратятся в красивые взрослые деревья, которые будут давать тень и станут зеленым украшением города. Кстати, все липы, которые высадили в Чеховском сквере в апреле 2024 года, хорошо прижились.

«Важно сохранить молодые деревья. Для этого организуем своевременный полив и обработку растений. Призываю жителей бережно относиться к зеленым насаждениям», — подчеркнула глава Таганрога.

Светлана Камбулова напомнила, что ранее фиксировались случаи, когда молодые и еще неокрепшие деревья были сломаны.

«Благодарю всех, кто принял участие в акции, в том числе образовательные учреждения города,  промышленные предприятия. На протяжении ряда лет они занимаются озеленением не только у себя на территориях, но и высаживают деревья и кустарники на городских общественных пространствах. Еще раз повторю, только вместе можно сделать наш город красивым и комфортным», — обратилась глава Таганрога к жителям.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

День древонасаждения деревья посадка деревьев Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru