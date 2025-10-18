В Таганроге в День древонасаждения высадили 420 деревьев и 360 кустарников

Центральной площадкой осенней экологической акции стал Чеховский сквер.

18 сентября Таганрог принял участие в общеобластной экологической акции.

«В День Древонасаждения 420 молодых деревьев и более 360 кустарников высажены в разных районах города. Центральная площадка акции — Чеховский сквер. Вместе с коллегами, депутатами и жителями города высадили здесь 20 лип», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

И отметила, что уже через несколько лет молоденькие деревца превратятся в красивые взрослые деревья, которые будут давать тень и станут зеленым украшением города. Кстати, все липы, которые высадили в Чеховском сквере в апреле 2024 года, хорошо прижились.

«Важно сохранить молодые деревья. Для этого организуем своевременный полив и обработку растений. Призываю жителей бережно относиться к зеленым насаждениям», — подчеркнула глава Таганрога.

Светлана Камбулова напомнила, что ранее фиксировались случаи, когда молодые и еще неокрепшие деревья были сломаны.

«Благодарю всех, кто принял участие в акции, в том числе образовательные учреждения города, промышленные предприятия. На протяжении ряда лет они занимаются озеленением не только у себя на территориях, но и высаживают деревья и кустарники на городских общественных пространствах. Еще раз повторю, только вместе можно сделать наш город красивым и комфортным», — обратилась глава Таганрога к жителям.

Фото Анатолия Ивашова