В Таганроге не выявили превышения вредных веществ в воздухе после пожара в порту

Замеры воздуха будут проводиться регулярно до полной ликвидации последствий ЧС.

В Таганроге продолжаются работы по устранению последствий воздушной атаки. На месте происшествия в усиленном режиме работают пожарные расчеты, которые взаимодействуют с экстренными службами, сообщила вечером 10 июля глава города Светлана Камбулова.

Ранее сообщалось о временном изменении маршрутов №№ 73-б, 74, 19 и 30. Теперь к ним добавились автобусы №№ 6 и 56. Ограничения будут действовать до завершения ликвидации последствий.

Специальная комиссия сегодня начала обследование повреждений и оценку ущерба домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Жители, чьи дома попали в зону эвакуации и у кого нет возможности остановиться у родственников или близких, размещены в пункте временного пребывания. Там созданы все необходимые условия для проживания. Люди будут находиться в ПВР до полного завершения работ и стабилизации обстановки.

Специалисты Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха в районе происшествия. По результатам анализов, превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено. Такие замеры будут проводиться регулярно до полной ликвидации последствий ЧС.

«Выражаю благодарность бизнес-сообществу и предпринимателям, которые с первых часов подключились к оказанию помощи: организован подвоз горячего питания и питьевой воды, оказывается всесторонняя поддержка как людям в пункте временного пребывания, так и пожарным. Мы также чувствуем поддержку жителей и организаций, которые не остались в стороне. Спасибо каждому, кто помогает специалистам выполнять их работу», — отметила глава Таганрога.

И снова напомнила о правилах безопасности при обнаружении фрагментов БПЛА: не паниковать, обеспечить собственную безопасность, ни в коем случае не трогать и не приближаться к обломкам, немедленно сообщить о находке в полицию или по номеру 112.

Ситуация находится под контролем. Жителей Таганрога просят не сеять панику и не нагнетать обстановку, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее мы рассказывали о том, что 10 июля Юрий Слюсарь встретился с эвакуированными жителями Таганрога в ПВР.

Фото: канал в МАХ Юрия Слюсаря