У таганрожцев, продолжающих работать на пенсии, с 1 августа увеличивается страховая часть выплаты

Перерасчет производится беззаявительно, он также коснется также выплат по потере кормильца.

С 1 августа Соцфонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2025 году. Прибавку получат получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства.

Размер повышения индивидуальный и зависит от величины заработанного индивидуального пенсионного коэффициента за прошлый год. Максимальная прибавка — три коэффициента. Корректировка проходит автоматически, без подачи заявлений, а пенсию в новом размере перечислят в августе по стандартному графику.

Кроме того, Соцфонд увеличил выплаты пенсионных накоплений. Благодаря успешному инвестированию средств прибавка оказалась выше, чем годом ранее: срочные пенсионные выплаты выросли на 19,32% (в прошлом году — на 11,32%), а накопительные пенсии — на 17,3% (в прошлом году — на 10,98%). Ранее Соцфонд установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Их получили те, у кого на лицевом счете остались накопления после назначения выплаты.

В Ростовской области с 1 августа Отделение Соцфонда пересчитает пенсии 246 тысячам работающих пенсионеров.

Фото: Соцфонд РФ