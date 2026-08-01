Турнир «Волейбольная династия» объединил спортивные семьи Таганрога

Мероприятие состоялось сегодня, на пляже «Солнечный».
1 августа на спортивной площадке пляжа «Солнечный» прошел открытый турнир по пляжному волейболу «Волейбольная династия». Соревнование объединило команды, в которых каждый игрок продолжает семейные традиции этого вида спорта.
«»Волейбольная династия» – это не просто название, это символ преемственности, где каждый участник является частью истории своей семьи, привнося в игру не только силу и ловкость, но и дух преданности спорту», — прокомментировала событие первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева.
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