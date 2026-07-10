Главная » Город

В Таганроге временно изменили маршруты четырех автобусов из-за ЧС

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

10 июля в Таганроге, в связи с действующими ограничениями, в зоне ЧС перекрыто движение транспорта, временно изменены маршруты некоторых автобусов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Так, автобус № 73-б следует от площади Авиаторов по улице Ломакина и переулку Гоголевскому, минуя улицы Шевченко и Александровскую, после чего продолжает движение по обычному маршруту.

Маршрут № 74 проходит по улицам Петровской и Греческой, не заезжая на улицу Адмирала Крюйса.

Автобусы №№ 19 и 30 при съезде с переулка 1-го Крепостного на улицу Греческую не поворачивают на Комсомольский спуск, а едут прямо по Греческой, минуя прибрежную зону, и далее следуют по маршруту.

Изменения будут действовать до отмены ограничений. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, после массированной воздушной атаки на Таганрог ночью и утром 10 июля на территории морского порта произошел пожар. В районе, прилегающем к порту, введен локальный режим ЧС. Ограничено движение транспорта на участках дорог по пер. 1-му Крепостному, ул. Шевченко, пер. Комсомольскому, ул. Лесная Биржа, ул. Портовой.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

движение транспорта изменение маршрута пассажирский транспорт режим ЧС Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru