В Таганроге временно изменили маршруты четырех автобусов из-за ЧС

10 июля в Таганроге, в связи с действующими ограничениями, в зоне ЧС перекрыто движение транспорта, временно изменены маршруты некоторых автобусов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Так, автобус № 73-б следует от площади Авиаторов по улице Ломакина и переулку Гоголевскому, минуя улицы Шевченко и Александровскую, после чего продолжает движение по обычному маршруту.

Маршрут № 74 проходит по улицам Петровской и Греческой, не заезжая на улицу Адмирала Крюйса.

Автобусы №№ 19 и 30 при съезде с переулка 1-го Крепостного на улицу Греческую не поворачивают на Комсомольский спуск, а едут прямо по Греческой, минуя прибрежную зону, и далее следуют по маршруту.

Изменения будут действовать до отмены ограничений. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, после массированной воздушной атаки на Таганрог ночью и утром 10 июля на территории морского порта произошел пожар. В районе, прилегающем к порту, введен локальный режим ЧС. Ограничено движение транспорта на участках дорог по пер. 1-му Крепостному, ул. Шевченко, пер. Комсомольскому, ул. Лесная Биржа, ул. Портовой.

Фото из архива