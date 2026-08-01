ДТП под Таганрогом: машина опрокинулась, пострадал подросток-пассажир

Авария случилась на перекрестке, один из водителей не убедился в безопасности маневра.

Под Таганрогом, в Неклиновском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария случилась сегодня, в 13.15 на 98-м километре автодороги «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

По предварительным данным, 49-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris, проезжая перекресток, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 53-летний водитель. После удара «Лада Ларгус» опрокинулась.

В результате ДТП 16-летний пассажир «Лады Ларгус» с полученными травмами был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО