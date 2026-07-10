В Таганроге после атаки БПЛА тушат пожар на территории порта: дороги вблизи перекрыты

В ночь на 10 июля Таганрог вновь подвергся массированной воздушной атаке. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть последствия на земле.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, за время налета уничтожено около трех с половиной десятков беспилотников в Таганроге, Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

На земле зафиксированы последствия атак.

В Таганроге осколками беспилотника повреждены остекление и двери частного дома. Также произошло возгорание на крыше административного здания — огонь потушен. Пожарные ликвидируют пожар на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Люди, чьи дома попали в зону ЧС, были оперативно эвакуированы. Все экстренные службы выполняют поставленные задачи», — пояснила глава Таганрога Светлана Камбулова и призвала жителей не паниковать и ни в коем случае не трогать фрагменты БПЛА.

В настоящий момент в границах зоны ЧС перекрыто движение на участках дорог по следующим адресам: пер. 1-й Крепостной, ул. Шевченко, пер. Комсомольский, ул. Лесная Биржа, ул. Портовая.

«Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.

Фото из архива