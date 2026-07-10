Юрий Слюсарь встретился с эвакуированными жителями Таганрога в ПВР

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог на место ночной массированной воздушной атаки. Об этом глава региона рассказал в своем канале в МАХ.

В данный момент, в морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд.

«Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб», — уточнил Юрий Слюсарь.

Губернатор встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Он честно сказал, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится, и попросил отнестись с пониманием к решению об эвакуации.

«Это сделано исключительно для вашей безопасности, так как дома находятся в границах чрезвычайной ситуации. Придется переждать несколько дней, прежде чем вы сможете вернуться домой», — обратился глава региона к таганрожцам.

Некоторые из жителей временно разместились у родственников. Всем, кому это необходимо, будут предоставлены номера в гостиницах. Сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.

Слюсарь также отметил, что атаки врага прицельно направлены именно на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и ГСМ, а также морской транспорт, который осуществляет транспортировку нефтепродуктов.

«Жителей прошу сохранять спокойствие — оказывается вся необходимая помощь», — сказал губернатор.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге временно изменили маршруты четырех автобусов из-за ЧС.

Фото: канал в МАХ Юрия Слюсаря