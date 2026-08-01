Ход восстановительных работ домов, пострадавших от атак, проинспектировала глава Таганрога вместе с первым замом губернатора

Еще одним ключевым вопросом обсуждения стала подготовка города к отопительному сезону.

Глава Таганрога Светлана Камбулова совместно с первым заместителем губернатора Ростовской области Владимиром Ревенко провела выездное совещание. Обсуждались подготовка к новому отопительному сезону и ход ремонта котельных, а также восстановление жилых помещений после вражеских атак.

Участники совещания оценили фактическое положение дел на месте, заслушали доклады ответственных лиц и пообщались с представителями подрядных организаций, которые будут задействованы в восстановительных работах. Владимир Ревенко поручил оперативно подготовить проектные решения и незамедлительно приступить к их реализации.

Кроме того, речь шла об установке новой блочно-модульной котельной взамен поврежденной на улице Циолковского, 40. Как отметила Светлана Камбулова, работы ведутся строго по графику, отставания отсутствуют. Все вопросы находятся на ее личном контроле, а также под пристальным вниманием правительства Ростовской области.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой