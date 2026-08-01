Школы Таганрога приобретут новые учебники на 53,6 миллиона рублей к 1 сентября

В учебниках по обществознанию появятся разделы об искусственном интеллекте и финансовой грамотности.

В Таганроге завершается подготовка школ к новому учебному году. В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» все муниципальные образовательные учреждения заключили контракты с издательством «Просвещение» на приобретение новых государственных учебников. Общая сумма закупки составила 53,6 миллиона рублей. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

С этого учебного года школы Таганрога, как и другие школы страны, переходят на единые учебники по истории России, истории Нового времени и обществознанию. Это часть масштабной реформы, направленной на создание единого образовательного пространства. Теперь история преподается по единой программе, без разночтений и противоречий в трактовках.

Отечественная история синхронизирована со всеобщей, события представлены в связке «Россия — Мир». Также увеличено количество часов на изучение Великой Отечественной войны. В новые учебники включены актуальные темы: специальная военная операция, вхождение новых регионов в состав России, современные международные процессы. Кроме того, добавлены дополнительные материалы — ссылки на музейные ресурсы и другие полезные источники.

Обществознание стало более практико-ориентированным. Упор сделан на разбор реальных жизненных ситуаций, разрешение конфликтов, взаимодействие с государственными органами. В учебнике для 9 класса появился раздел о традиционных ценностях российского общества, а также темы, актуальные для современных подростков: искусственный интеллект и финансовая грамотность. С этого года обществознание изучается только в 9–11 классах.

Учебники по истории школы уже получили, поставка учебников по обществознанию еще продолжается. К 1 сентября все учащиеся Таганрога будут в полном объеме обеспечены новыми государственными учебниками, соответствующими актуальным федеральным стандартам, подчеркнула глава.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой