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Таганрогская библиотека имени Чехова провела уличную акцию в День вспоминания любимых книг

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Таганрожцы, принявшие участие в опросе, получали визитки QR-кодами сетевых ресурсов библиотеки и афишу мероприятий на август.

Культура

В День вспоминания любимых книг сотрудники рекламно-информационного отдела Таганрогской публичной библиотеки имени А. П. Чехова вышли на улицы города, чтобы спросить у прохожих: «Какая книга живёт в вашем сердце?». Идея праздника впервые прозвучала 31 июля 2002 года на Международном книжном интернет-форуме, а в 2006 году группа энтузиастов из Амстердама подала заявку на его официальную регистрацию. Несмотря на молодость даты, традиция вспоминать прочитанное находит отклик у любителей книг.

Опрос показал, что для большинства людей книга остается верным спутником даже в эпоху цифровых технологий. Прохожие с теплотой вспоминали волшебные сказки, юмористическую повесть А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», роман-антиутопию Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», произведения М. Ю. Лермонтова, поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», которые оставили яркие впечатления.

Чтобы поддержать интерес к чтению и библиотечной жизни, сотрудники дарили участникам акции визитки с QR-кодами сетевых ресурсов библиотеки и афишу мероприятий на август.

Фото: ВК библиотеки имени А.П.Чехова

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Таганрогская правда

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