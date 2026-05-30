В Краснодарском крае задержали жительницу Дона за убийство бывшего мужа молотком

Ссора во время распития спиртного привела к убийству мужчины в Новошахтинске Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Поводом для расследования стало обнаружение тела 52-летнего мужчины в квартире на улице Парковой в Новошахтинске. На теле погибшего были заметны следы насильственной смерти.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению может быть причастна бывшая супруга потерпевшего. Совместно с сотрудниками полиции ее местонахождение установили в Краснодарском крае, после чего женщину задержали.

На допросе подозреваемая призналась в содеянном. Она рассказала, что в ночь на 10 мая находилась в своей квартире вместе с бывшим мужем. Во время распития спиртного между ними вспыхнула ссора, и женщина нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове. От полученных травм он скончался на месте, после чего подозреваемая скрылась.

«Сейчас с задержанной проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Иллюстрация: скрин оперативного видео