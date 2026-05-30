Главная » Новости Ростовской области

В Краснодарском крае задержали жительницу Дона за убийство бывшего мужа молотком

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Ссора во время распития спиртного привела к убийству мужчины в Новошахтинске Ростовской области.

Новости Ростовской области

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Поводом для расследования стало обнаружение тела 52-летнего мужчины в квартире на улице Парковой в Новошахтинске. На теле погибшего были заметны следы насильственной смерти.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению может быть причастна бывшая супруга потерпевшего. Совместно с сотрудниками полиции ее местонахождение установили в Краснодарском крае, после чего женщину задержали.

На допросе подозреваемая призналась в содеянном. Она рассказала, что в ночь на 10 мая находилась в своей квартире вместе с бывшим мужем. Во время распития спиртного между ними вспыхнула ссора, и женщина нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове. От полученных травм он скончался на месте, после чего подозреваемая скрылась.

«Сейчас с задержанной проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Дона во время застолья избил приятеля, выволок на его улицу и бросил умирать.

Иллюстрация: скрин оперативного видео

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

криминал расследование следком убийство уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru