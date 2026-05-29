В Ростовской области пожарные ликвидируют крупное возгорание на складах промышленного предприятия

29 мая в Аксае сотрудники МЧС России тушат пожар на складах предприятия по производству рубероида.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 13.26.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь охватил два складских помещения на территории завода, расположенного на Аксайском проспекте, 31. На складах хранились резина и стройматериалы. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов площадь горения составляла 700 квадратных метров.

В тушении задействованы 54 специалиста и 19 единиц техники. В 15.15 пожар был локализован. Информации о пострадавших нет.

«Распространение огня удалось предотвратить. Причина возгорания уточняется», — сообщил руководитель тушения пожара Александр Жуков.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Ростовской области