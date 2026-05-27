Житель Дона во время застолья избил приятеля, выволок на его улицу и бросил умирать

В Ростовской области перед судом предстанет 46-летний житель поселка Дорожный Аксайского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, инцидент произошел в марте этого года. В одной из квартир поселка Дорожный во время совместного распития спиртного между обвиняемым и его 43-летним приятелем вспыхнула ссора. На почве личной неприязни фигурант нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Затем злоумышленник вынес потерпевшего на улицу, где тот скончался от полученных травм.

В ходе следствия был проведен комплекс необходимых мероприятий, допрошены свидетели, назначены и выполнены судебные экспертизы. Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru