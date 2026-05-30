В Ростовской области за ночь и утро сбили почти 50 беспилотников

Минувшей ночью и утром 30 мая в Ростовской области при отражении массированной воздушной атаки было уничтожено около 50 вражеских БПЛА. Уточненной информацией о последствиях налета поделился губернатор Юрий Слюсарь.

Помимо Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Сальск, а также Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

Губернатор выразил сочувствие двум пострадавшим жителям Таганрога, пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что будет оказана вся необходимая помощь.

На земле продолжается ликвидация последствий падения обломков и попаданий БПЛА. В Сальске повреждено остекление балкона в многоквартирном доме и неиспользуемый склад. Пострадавших нет.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждены крыша и остекление. В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление в двух домавыладениях. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в Таганроге оперативно было ликвидировано возгорание танкера и объектов на территории морского порта. Утечки мазута не зафиксировано, пострадавших также нет.

