Эксперты посоветовали жителям Дона, как правильно выбирать клубнику и зеленый горошек

Также они рассказали о полезных свойствах и противопоказаниях к употреблению этих продуктов.

С наступлением лета на рынках Ростовской области появляется множество сезонных плодов, в их числе красная клубника и зеленый горошек. Однако не все продукты могут соответствовать требованиям безопасности. Донской филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК) начал проверки такой продукции и уже протестировал первые партии.

Как сообщила руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая, специалисты системно исследуют плодоовощную продукцию по показателям безопасности согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и другим нормативам. В аккредитованной лаборатории образцы проверяют на содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), остаточное количество пестицидов, радионуклиды, нитраты, ГМО, а также на санитарно-паразитологические показатели, включая яйца и личинки гельминтов.

Клубника

Исследования клубники из партии объемом 250 тонн показали, что пробы соответствуют обязательным требованиям безопасности. Клубника — одна из первых и самых популярных летних ягод. Ее история насчитывает около 2200 лет. Качество и безопасность клубники регулирует ГОСТ 33953-2016 «Земляника свежая. Технические условия».

Согласно стандарту, ягоды должны быть хорошо сформировавшимися, зрелыми, но не перезревшими, здоровыми, свежими, целыми, чистыми (но не мытыми), типичной для сорта формы и окраски, без механических повреждений и следов насекомых, без излишней внешней влажности, с плодоножкой и свежей зеленой чашечкой. Допускаются небольшие дефекты, если они не влияют на общий вид и качество. Запах и вкус должны соответствовать сорту. Не допускаются загнившие, увядшие, заплесневевшие, сильно помятые ягоды, а также наличие посторонней примеси.

На ягоде должны быть свежие зеленые листочки и сухой хвостик. Сухие и пожелтевшие листики говорят о том, что клубнику собирали давно или неправильно. Если хвостиков нет, их могли оторвать, чтобы скрыть несвежий вид. Семена хорошей клубники должны быть желтого цвета и глубоко погружены в ягоду. Бесцветные семена указывают на недозрелость. Свежесть можно проверить, слегка нажав на ягоду пальцем: она должна немного промяться, но не развалиться.

«Если ягода неоднородного цвета и имеет светло-зеленые пятна, значит, она не дозрела и будет кислить. Темные пятна или неприятный запах свидетельствуют о начале гниения, такие плоды употреблять нельзя», — пояснила Инна Поддубецкая .

При покупке клубники стоит обращать внимание на регион происхождения: ягода, выращенная недалеко, вызывает больше доверия. Хранить клубнику нужно в холодильнике от нескольких дней до недели, но лучше съесть в течение двух суток, так как она быстро теряет полезные свойства. Также ее можно заморозить и хранить до года. Идеальная упаковка — небольшие контейнеры от 250 г до 1 кг. При покупке в ведре или крупном ящике важно проверить, нет ли на дне гнилых ягод или большого количества сока.

Эксперты напомнили, что клубника богата витаминами и антиоксидантами, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца, улучшает пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови, способствует здоровью костей, борется с воспалениями и улучшает зрение. Однако она является сильным аллергеном.

Здоровым взрослым рекомендуется есть 200–300 г ягод в день, детям — около 100 г, а людям с пищевой аллергией или сахарным диабетом — не более 60 г свежих ягод.

Зеленый горошек

Зеленый горошек — плоды травянистого однолетника семейства бобовых — также появляется одним из первых летних овощей. Его история уходит корнями в Древнюю Индию и Древний Китай. На Руси горох выращивали еще в домонгольскую эпоху, он заменял картофель и был основой крестьянского рациона. Нежные сахарные сорта начали выращивать в 1730-х годах, их подавали на придворных обедах.

Сегодня зеленый горошек доступен всем, его употребляют сырым, замороженным и консервированным. Калорийность продукта составляет 73 ккал на 100 г, он является источником растительного легкоусвояемого белка, близкого по свойствам к мясу.

При выборе гороха эксперты советуют обращать внимание на форму, цвет и запах. Стручки должны быть молодыми, свежими, чистыми, целыми, здоровыми, с плодоножкой или без нее, нежными и мясистыми, без пергаментного слоя на изломе, с недоразвитыми сочными семенами. Цвет должен соответствовать сорту, запах и вкус — без посторонних примесей. Не допускаются загнившие, пожелтевшие или заплесневелые стручки.

Свежий горошек в холодильнике хранится не дольше 10–12 дней, в замороженном виде — больше года, в консервированном — согласно сроку на упаковке.

Горошек можно включать в рацион ребенка с двух лет. Он улучшает аппетит, стимулирует работу сердца, укрепляет кости и зубы. Для пожилых людей он полезен стимулированием сердца, укреплением иммунитета, восстановлением тонуса мышц, антисклеротическим эффектом и нормализацией давления. Для беременных и кормящих горошек ценен легкоусвояемым белком, отсутствием тяжести в желудке, нормализацией стула и снятием отечности. Фолиевая кислота и Омега-кислоты обеспечивают правильное развитие эмбриона.

Однако употреблять горошек следует умеренно, так как в больших дозах он вызывает газообразование, метеоризм и диарею, а также может спровоцировать аллергию. Не рекомендуется сочетать его с молочными продуктами.

«Сезонные ягоды, фрукты и овощи обладают наилучшими полезными качествами. Соблюдение простых правил выбора и хранения поможет получить от них только радость и пользу», — отмечают эксперты.

Фото предоставлены Донским филиалом ЦОК АПК