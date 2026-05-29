Вражеский БПЛА уничтожен в Ростовской области в результате дневной атаки

29 мая донской регион вновь подвергся атаке украинских беспилотников.
«Сегодня днем БПЛА уничтожен в городе Каменске-Шахтинском», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.
Напомним, днем 29 мая в Таганроге была объявлена ракетная опасность — в городе трижды запускали систему оповещения населения. Данных о последствиях атаки нет.
Фото из архива
