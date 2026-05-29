Ливень с градом и сильный ветер идут на Ростовскую область

ГУ МЧС России по Ростовской области объявило очередное штормовое предупреждение – ухудшение погоды прогнозируется с вечера 29 мая по 1 июня.

«По данным Ростгидромета, в период 17-18 часов и до конца суток 29 мая по югу, а также в течение 30, 31 мая ночью и утром 1 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дождь, переходящий в ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с», — говорится в предупреждении.

Из-за неблагоприятных погодных условий существует риск обрывов линий связи и электропередачи, сбоев в работе всех видов транспорта, дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения. Кроме того, не исключены проблемы в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтопление низких участков, где отсутствует естественный отток воды.

Спасатели настоятельно советуют жителям соблюдать меры предосторожности: проявлять осторожность на улице, держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и витрин. При возникновении нештатной ситуации следует звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

