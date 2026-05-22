Таганрог и Генический округ Херсонской области договорились о совместных проектах в экономике и туризме

Таганрог продолжает выстраивать партнерские связи с муниципалитетами новых российских регионов.

22 мая было подписано соглашение об установлении долгосрочного сотрудничества с администрацией Генического муниципального округа Херсонской области. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

«Соглашение — не просто документ. Это шаг к укреплению связей между нашими территориями на ближайшие три года», — подчеркнула она.

Взаимодействие будет организовано по ключевым направлениям: экономическому развитию, туризму и культуре, образованию и науке, торговым и деловым связям.

Отметим, что новый документ — продолжение уже начатой работы. В 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между городами Азовского побережья: Таганрогом, Ейском, Донецком, Мариуполем, Мангушем, Новоазовском, Бердянском и Геническом. С тех пор между городами ведется активный информационный обмен и взаимодействие.

«Сегодня мы выводим партнерство на новый уровень. Наша цель — не просто формальное сотрудничество, а конкретные результаты, которые улучшат жизнь наших граждан. Это проекты, направленные на создание новых рабочих мест, совместные культурные и образовательные программы, развитие туристических маршрутов, сохранение исторического наследия», — отметила Светлана Камбулова.

Уже сегодня делегация Генического муниципалитета познакомилась с работой таганрогских коллег, организацией процессов в сфере ЖКХ и экономики, посетила исторические памятники и важные культурные объекты города.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

