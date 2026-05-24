Студенты Таганрогского механического колледжа выиграли региональный этап «Зарницы 2.0»

Команда «Спасатели-61» из Таганрогского механического колледжа одержала победу в общем зачете регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Теперь ребятам предстоит защищать честь Ростовской области на окружном этапе, который состоится в Волгограде. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Соревнования проходили с 20 по 22 мая. Уровень подготовки участников оценивали судьи и наставники, в том числе ветераны боевых действий и участники СВО. Внимание уделялось физическому развитию, психологической устойчивости, знанию истории России, а также навыкам в прикладных военных дисциплинах.

Отряд «Спасатели-61» (специальная возрастная категория) стал победителем и получил право представлять донской регион на окружном этапе.

Кроме того, таганрогский отряд «Славяне Политеха» из Политехнического института (филиала) ДГТУ (специальная возрастная категория) занял первое место в испытании «Командиры», а также стал призером в дисциплинах «Марш-бросок», «Строевая подготовка» и «Связисты».

«Поздравляю наших студентов с прекрасным выступлением. Вы достойно представили Таганрог и доказали, что наша молодежь сильная, подготовленная и целеустремленная. Особая благодарность наставникам, которые подготовили ребят к этим важным соревнованиям», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: мессенджере «MAX» Светланы Камбуловой