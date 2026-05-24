Главная » Город

Студенты Таганрогского механического колледжа выиграли региональный этап «Зарницы 2.0»

На чтение 2 мин Просмотров 107 Опубликовано

Команда «Спасатели-61» из Таганрогского механического колледжа одержала победу в общем зачете регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Теперь ребятам предстоит защищать честь Ростовской области на окружном этапе, который состоится в Волгограде. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Соревнования проходили с 20 по 22 мая. Уровень подготовки участников оценивали судьи и наставники, в том числе ветераны боевых действий и участники СВО. Внимание уделялось физическому развитию, психологической устойчивости, знанию истории России, а также навыкам в прикладных военных дисциплинах.

Отряд «Спасатели-61» (специальная возрастная категория) стал победителем и получил право представлять донской регион на окружном этапе.

Кроме того, таганрогский отряд «Славяне Политеха» из Политехнического института (филиала) ДГТУ (специальная возрастная категория) занял первое место в испытании «Командиры», а также стал призером в дисциплинах «Марш-бросок», «Строевая подготовка» и «Связисты».

«Поздравляю наших студентов с прекрасным выступлением. Вы достойно представили Таганрог и доказали, что наша молодежь сильная, подготовленная и целеустремленная. Особая благодарность наставникам, которые подготовили ребят к этим важным соревнованиям», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что ЮФУ вошел в топ-10 рейтинга RAEX по пяти направлениям подготовки.

Фото: мессенджере «MAX» Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Зарница новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru