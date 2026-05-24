Лауреат международного конкурса «Время гитары» представит авторскую музыку в Таганроге

30 мая во Дворце Алфераки в Таганроге пройдет историко-музыкальный вечер «Время и звуки». В рамках мероприятия выступит композитор и гитарист Дмитрий Григорьев, который представит авторскую музыку.

Дмитрий Григорьев — лауреат международного конкурса композиторов «Время гитары» и участник проекта мэра Москвы «Музыка в метро». Его творчество сосредоточено на внутреннем мире человека: чувствах, состояниях, воспоминаниях и тонких переживаниях, которые трудно выразить словами. Вдохновение для создания необычной музыки он черпает из людей и природы, одиночества и покоя, смены настроений и внутренних переживаний.

Мероприятие начнется в 18.00 в здании Историко-краеведческого музея на улице Фрунзе, 41. Справки можно получить по телефону 8(8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

