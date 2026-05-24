Открывшаяся в Таганроге фотовыставка «Кириллица в странах мира» вызвала отклик у гостей Чеховской библиотеки

В Чеховской библиотеке Таганрога открылась фотовыставка «Кириллица в странах мира», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. Организаторами выступили управление по развитию туризма и внешних связей городской администрации совместно с библиотекой.

На снимках запечатлены жители разных поколений из Абхазии, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, США, Болгарии и Кот-д’Ивуара. Все они выразили поддержку и уважение к письменности, которая лежит в основе русского и многих других языков.

Экспозиция демонстрирует, насколько широко кириллица распространена в мире, и подчеркнуть её значение как культурного кода, исторического наследия и инструмента межнационального общения.  Проект вызвал отклик у посетителей библиотеки.

«Кириллица сегодня звучит далеко за пределами славянского мира, и это дорогого стоит», — поделился впечатлениями один из гостей.

Выставка размещена в холле библиотеки по адресу: улица Петровская, 96. Посмотреть её можно в часы работы учреждения.

Фото ВК Чеховской библиотеки

