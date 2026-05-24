Глава Таганрога проинспектировала покос травы на улицах города и поручила наращивать темпы работ

23 мая глава Таганрога Светлана Камбулова проинспектировала ход работ по покосу сорной растительности на улицах города, и указала коммунальным службам на выявленные недостатки.

Сейчас работы выполнены на ряде улиц, в том числе на Ленина, Розы Люксембург, в переулках Красногвардейском и Парковом, а также в районе Марцевского треугольника — там сейчас убирают скошенную траву.

«В ходе объезда также обратила внимание на неохваченные участки, подрядной организации направлены замечания по их устранению. При этом с улицы Пархоменко и Поляковского шоссе вывезен значительный объём сорной растительности», — отметила Светлана Камбулова.

Отдельно она проверила состояние территорий рядом с социально значимыми объектами: школами №№ 35, 30 и 38, детским садом № 100, БСМП, роддомом, больницей № 7 и ДК «Фестивальный». Возле этих учреждений обнаружились недочеты — соответствующие замечания уже переданы подрядчику. Камбулова подчеркнула, что территории вокруг таких объектов должны содержаться в порядке в первую очередь.

На сегодняшний день покос возле школ и детских садов выполнен лишь на 35%.

«Этого, конечно, недостаточно. Из‑за частых дождей трава растёт очень быстро, на некоторых участках требуется повторный покос. Необходимо наращивать темпы, иначе мы будем постоянно «догонять». Работа должна выполняться качественно и в полном объёме, с учётом всех подходов и подъездов к объектам», — заявила глава города.

Также она обратила внимание на участки, где работы до сих пор не проведены. В первую очередь это улица Свободы. Уже дано поручение провести там работы в ближайшие дни. Камбулова отметила, что сорная трава — это не просто вопрос внешнего вида города, а вопрос комфорта, безопасности и элементарного порядка.

Мэр поручила руководству МКУ «Благоустройство» нарастить темпы покоса и своевременной уборки территорий, ежедневно информировать на своей странице о проводимых мероприятиях и взять на особый контроль поступающие обращения.

Ранее мы рассказали, что предприниматели Таганрога взяли шефство над Пушкинской набережной.

Фото: мессенджере «MAX»