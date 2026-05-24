В Таганроге пенсионерка отдала 1,1 млн рублей курьеру, поверив в повышение пенсии

В Таганроге 79-летняя местная жительница лишилась более миллиона рублей после того, как поверила мошенникам, обещавшим ей повышение пенсии.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой организованной группы злоумышленников. Все началось со звонка на стационарный телефон: неизвестный представился сотрудником городской администрации и сообщил о повышении пенсии. Когда женщина отказалась прийти в административное здание, собеседник попросил назвать номер СНИЛС «для подтверждения личности».

В последующие дни пенсионерке неоднократно звонили незнакомцы. Они запугивали ее уголовной ответственностью из-за якобы незаконного перевода крупной суммы за границу, давали различные инструкции и вводили специальные пароли для последующих звонков. Злоумышленники утверждали, что женщине необходимо задекларировать наличные сбережения, и требовали взаимодействовать с «официальными лицами».

В назначенный день пенсионерке приказали вынести 1 100 000 рублей наличными и передать их неизвестной девушке в одном из дворов города. После передачи денег обещанного возврата средств не последовало, и женщина поняла, что ее обманули. В полицию она обратилась спустя несколько дней — после разговора с внучкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские ведут розыск причастных к преступлению.

Полиция напоминает: сотрудники госорганов никогда не требуют по телефону передачи наличных, реквизитов карт или СНИЛС. При подозрительных звонках немедленно сообщайте в полицию.

Фото ГУ МВД РО (из архива)