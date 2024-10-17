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Таганрог будет участвовать в развитии межрегионального туризма

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Таганрог и еще семь городов, расположенных на берегу Азовского моря будут сотрудничать в сфере туризма.

Новости Таганрога

17 октября в Москве было подписано соглашение между новыми регионами России, Краснодарским краем и Ростовской областью о развитии межрегионального туризма. Донской регион в этом соглашении представляет Таганрог.

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, подписание важного документа прошло в концертном зале «Зарядье» на церемонии закрытия образовательной программы «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития». Ее реализует государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» совместно с Московской школой управления «СКОЛКОВО» и при поддержке Минэкономразвития России.

В рамках мероприятия прошла церемония подписания соглашения с участием новых регионов РФ: «Новая Россия гордится своим наследием». Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали 8 муниципальных образований. Среди них четыре города из ДНР – Донецк, Мариуполь, Мангуш, Новоазовск. А также Бердянск (Запорожская область), Ейск (Краснодарский край), Геническ (Херсонская область) и Таганрог.

Участие в церемонии принял первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин. Соглашение между городами регионов Азовского побережья будет предусматривать не только обмен опытом, но и даст толчок для развития новых современных туристических услуг и создаст условия для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

«Уверена, что Таганрог готов к такому сотрудничеству в области развития внутреннего и въездного туризма», — написала в своем Telegram-канале Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в 2024 году в Таганроге турпоток может приблизиться к 1 млн человек.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

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Таганрогская правда
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