В хуторе Некрасова Балка под Таганрогом в аварии погибла 17-летняя пассажирка иномарки

Сегодня утром, 24 мая, в хуторе под Таганрогом водитель не выбрал безопасную скорость и спровоцировал страшную аварию, во время которой погибла 17-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в девятом часу утра в хуторе Некрасова Балка Матвеево-Курганского района. По предварительной информации, на улице Светлой 48-летний водитель автомобиля Nissan Tiida не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП пассажирка 2009 года рождения скончалась на месте, водитель доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО