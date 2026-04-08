Студенты и волонтеры присоединились к благоустройству мемориалов в Таганроге

Следующий субботник акции «Дон Помнит» пройдет 9 апреля.

В Таганроге продолжается масштабная акция «Дон Помнит», направленная на благоустройство воинских мемориалов.

«За время ее проведения, с начала апреля, уже состоялось три субботника, в которых приняли участие свыше 150 человек, приведя в порядок 10 памятных объектов», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

К работам активно подключились студенты механического и авиационного колледжей, технологического техникума питания и торговли, Таганрогского института имени А.П. Чехова, а также члены Молодежного Правительства, участники местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» и просто неравнодушные горожане.

Организаторы подчеркивают, что присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку через специальную форму на любой удобный день в апреле. Полный перечень объектов, требующих внимания в Таганроге, доступен на интерактивной карте.

Следующий субботник запланирован на 9 апреля. Он пройдет по адресу: Мариупольское шоссе, 50 А, где расположен Памятник неизвестному солдату.

«Акция не только помогает сохранять историческую память, но и объединяет разные поколения — школьников, студентов, работающую молодежь и ветеранов», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой