«Дон помнит»: в Ростовской области с апреля начинается масштабная патриотическая акция в преддверии Дня Победы

Инициированная в этом году юнармейцами, она проходит в регионе во уже второй раз и станет постоянной.

О старте в Ростовской области масштабной патриотической акции «Дон помнит» сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь. С начала апреля добровольцы выйдут на субботники, чтобы привести в порядок воинские мемориалы и захоронения к предстоящему Дню Победы. Акция будет проводиться в регионе во второй раз — и станет традиционной.

Идея продолжить работу поступила от участников движения «Юнармия», которые предложили подготовить памятные места к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Для меня эта акция — больше, чем просто забота о памятниках. Это способ сказать спасибо тем, кто сражался за нашу Родину: героям Великой Отечественной, участникам СВО и других конфликтов», — отметил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, такая работа позволяет передавать память из поколения в поколение и дает каждому возможность внести личный вклад в достойную встречу праздника.

В прошлом году, к 80-летию Победы, акция объединила более 29 тысяч жителей региона. Силами волонтеров было благоустроено свыше 2260 мемориальных объектов. Учитывая широкий общественный резонанс, принято решение сделать «Дон помнит» постоянной практикой.

Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт, где размещена электронная «Карта памяти» с перечнем всех воинских мемориалов области, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, удобную дату в течение апреля и конкретный объект для уборки, а затем заполнить регистрационную форму. После обработки заявки участник получит подтверждение и краткие организационные рекомендации.

Фото: скрин видео из канала Юрия Слюсаря в МАХ.

