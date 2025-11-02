Первый круизный поезд РЖД «На Юг» сделал остановку в Таганроге

2 ноября Таганрог вновь оказался в центре внимания туристов благодаря новому проекту Российских железных дорог — круизному поезду «На Юг».

Поезд встречали на вокзале «Таганрог пассажирский».

Напомним, туристический состав «На Юг» 1 ноября выехал из Москвы и следует в Сочи с остановкой в Таганроге. Всего путешествие по маршруту Москва – Таганрог – Сочи – Москва занимает пять дней.

«В конце лета и осенью дважды в наш город приезжал круизный поезд «Гастротур». Его пассажиры высоко оценили гостеприимную атмосферу и разнообразие туристических предложений. Новый круизный поезд «На Юг» также сделал остановку в Таганроге. Партнером проекта выступает туристическая компания «Судаков Тревел»», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Для гостей Таганрога, пассажиров первого рейса, была подготовлена большая программа. Туристы увидели главные достопримечательности города, познакомились с историко-архитектурной частью и узнали самые интересные факты о его знаменитых жителях. Также для них организовали путешествие на «Гастрономическом трамвае».

«Уверена, что наш город, в котором сейчас царит золотая осень, оставит в сердцах гостей самые теплые воспоминания. И они обязательно вернутся сюда за новыми впечатлениями», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы сообщали, что жители Дона смогут отправиться в гости к Деду Морозу на туристическом поезде «Зимняя сказка».

Фото: туристической компании «Судаков Тревел»