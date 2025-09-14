Главная » Новости Таганрога

Новый круизный маршрут РЖД «На Юг» пройдет через Таганрог

Пассажирам предлагают альтернативу морским круизам — пятидневное путешествие из Москвы в Сочи на поезде с остановкой в Таганроге.

Из Москвы единственный состав отправится 1 ноября.

«Приглашаем вас на ноябрьские праздники отправиться в увлекательное путешествие по новому круизному железнодорожному маршруту «На Юг». Погрузитесь в атмосферу южного гостеприимства Таганрога и Сочи! В Таганроге вы насладитесь неспешным очарованием города с колоритными улочками и свежим морским бризом. В Сочи вас ждет динамичная жизнь современного курорта и множество возможностей для отдыха и развлечений», — говорится в описании тура.

Туристам предложат три варианта времяпрепровождения: самостоятельное исследование городов, гастрономический тур или комбинированный маршрут, включающий гастрономические впечатления и горные приключения.

Программа включает экскурсии по Таганрогу, где гости смогут посетить места, связанные с Антоном Чеховым, Пушкинскую набережную и городские музеи. А также — по Сочи, где их ждёт посещение Морского вокзала, Приморского парка и знаменитого Дендрария.

Путешествовать туристам предстоит в комфортабельных  двух и четырехместных купе. Для удобства в составе есть душ.

Отметим, что стоимость железнодорожного путешествия мало чем отличается от статусных морских круизов. Цена за 5 дней и 4 ночи в зависимости от вагона выбранной категории варьируется от 49 500 рублей с человека за тур «На Юг» и до 67 900 рублей за расширенный тур «На Юг. Гастрономия и горы».

Ранее мы рассказывали, что 27 августа в Таганрог прибыл первый гастропоезд.

Фото: РЖД

