Второй в нынешнем году гастропоезд привез туристов в Таганрог

В рамках реализации федерального проекта по развитию железнодорожного транспорта в Таганрог 6 октября прибыл второй туристический поезд «Гастротур».

Напомним, первый гастрономический турпоезд РЖД Таганрог встречал 27 августа.

Гастропоезд пройдет по маршруту: Москва — Майкоп — Краснодар – Таганрог — Москва. Принимающей стороной выступила туристическая компания «Судаков Тревел».

В лучших традициях гостеприимного Таганрога, гостей города на Новом вокзале встретили театрализованным представлением с участием джаз-оркестра имени В. Парнаха.

Программа пребывания в Таганроге была насыщенной и разнообразной и включала экскурсию по городу, которая познакомила туристов с уникальными историческими памятниками, архитектурными ансамблями и знаковыми местами. Изюминкой тура стала экскурсия на гастрономическом ретро-трамвае с дегустацией местных блюд.

Запомнятся гостям мастер-класс по изготовлению традиционных русских вареников и концерт классической музыки «От барокко до модерна» в Литературном музее А.П. Чехова.

«Уверена, что этот интересный проект будет способствовать популяризации российского внутреннего туризма и привлечению внимания к культурному наследию нашей страны», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Отметим, что Таганрог включен в новый туристический маршрут РЖД. 1 ноября из Москвы отправится поезд-отель «На Юг». Туристов ждет пятидневное путешествие в Сочи с остановкой в приморском городе.

