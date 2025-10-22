Главная » Новости Ростовской области

Жители Дона смогут отправиться в гости к Деду Морозу на поезде «Зимняя сказка»

Теперь поехать в Великий Устюг на легендарном туристическом поезде «Зимняя сказка» можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Ростовской области.

Впервые состав будет отправляться из Минеральных Вод и делать остановки для посадки и высадки пассажиров в Краснодаре и Ростове-на-Дону, сообщает РЖД.

Путешествие на «Зимней сказке» — это круговая поездка с посещением экскурсий в Великом Устюге и Нижнем Новгороде. Рейсы запланированы на 7, 15, 23 декабря и 2 января.

Так, в Великом Устюге гостей ждёт встреча с Дедом Морозом в его зимней резиденции, прогулка по Тропе сказок, посещение Дома моды Деда Мороза и «Лаборатории чудес». Также можно заглянуть на тематические ярмарки и прогуляться по старинным улицам города.

Нижний Новгород встретит путешественников праздничной атмосферой. Здесь можно посетить фабрику ёлочных игрушек, увидеть Нижегородский кремль и другие достопримечательности.

Путешествие в Великий Устюг из Ростова-на-Дону и обратно займет пять дней и пять ночей. В состав туристического поезда включены комфортабельные СВ, купейные и плацкартные вагоны, вагон-ресторан и вагон-душ.

Ранее мы рассказывали, что новый круизный маршрут РЖД «На Юг» пройдет через Таганрог.

Фото: Telegram-канал РЖД

железная дорога железнодорожный транспорт Новый год РЖД Ростов
