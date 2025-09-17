Главная » Новости Таганрога

На вокзалах Ростова и Таганрога протестировали работу бесплатного Wi-Fi

В Ростовской области реализуется пилотный проект, в рамках которого бесплатный Wi-Fi запустили на привокзальной площади донской столицы, в одной из электричек, следующей по маршруту Ростов – Таганрог и в нескольких электробусах. Об этом сообщила заместитель губернатора – министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Накануне работу сети Wi-Fi протестировали. Министр лично проверила качество связи во время поездки на электричке от станции Ростов-Главный до Таганрог-Пассажирский.

«Интернет на вокзалах работает исправно, даже когда мобильные системы перестают функционировать. Дополнительно была разработана удобная мультимедийная платформа, доступ к которой возможен даже при полном отключении интернета. Платформа функционирует в тестовом режиме», — рассказала Алена Беликова.

Она отметила, что уникальность системы заключается в том, что подключение «бесшовное», то есть при смене вида транспорта не нужно будет заново подключаться, телефон сделает это за вас.

«Доехав на электричке до железнодорожной станции  «Таганрог-Пассажирский» система автоматически подключила нас к местному Wi-Fi. Здесь же мы подключились к электробусу. Все работает, соединение установили без проблем», — написала министр в своем телеграм-канале.

Сейчас идет тестирование, но поймать сигнал «RostovRegion-WiFi»можно уже сегодня. Специалисты отрабатывают возможность полноценного внедрения системы на другие объекты и территории, чтобы Wi-Fi был на всех остановках, в автобусах (электробусах), трамваях, электричках и на вокзалах.

