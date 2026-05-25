В Таганроге руководитель областной Госжилинспекции проведет личный прием граждан

28 мая в Таганроге личный прием граждан проведет и.о. начальника Государственной жилищной инспекции – главный государственный жилищный инспектор Ростовской области Юлия Александровна Брюховецкая.
Прием начнется в 10.00. Он будет вестись в общественной приемной губернатора Ростовской области города Таганрога на улице Фрунзе, 59. Предварительная запись на прием граждан осуществляется по телефону 8(8634) 61-05-06.
