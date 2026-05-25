В администрации Таганрога объяснили очередность работ по покосу травы на территории города

Жители Простоквашино жалуются, что детей в детский сад приходится водить по территории, заросшей сорной растительностью.

В последние недели, после частых дождей, на территории Таганрога в бурный рост пошла сорная растительность, что вызывает нарекания жителей в разных точках города. Коммунальные службы ведут планомерную работу по покосу травы, однако заросшие растительностью участки вызывают нарекания у жителей разных районов. В частности, недавно в одном из местных СМИ были опубликованы фото таганрожцев, которые жаловались на буйную растительность в районе Простоквашино, на участке, по которому жители водят детей в детский сад.

В администрации Таганрога отреагировали на критику и объяснили порядок очередности работ по покосу сорной растительности. В первую очередь специалисты приводят в порядок муниципальные территории около детских садов.

«По детским садикам №4 и 5. Сейчас в первую очередь будут завершены работы по покосу около детских садов на муниципальной территории. А территории, которые не разграничены, будут обработаны после завершения всех работ около детских садиков, которые расположены на муниципальной территории», — сообщили местные власти.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова призвала коммунальные службы города усилить борьбу с сорной растительностью и после проведенных работ сразу убирать скошенную траву.

Фото: «Блокнот-Таганрог»