Главная » #ЖКХ

В администрации Таганрога объяснили очередность работ по покосу травы на территории города

На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

Жители Простоквашино жалуются, что детей в детский сад приходится водить по территории, заросшей сорной растительностью.

#ЖКХ

В последние недели, после частых дождей, на территории Таганрога в бурный рост пошла сорная растительность, что вызывает нарекания жителей в разных точках города. Коммунальные службы ведут планомерную работу по покосу травы, однако заросшие растительностью участки вызывают нарекания у жителей разных районов. В частности, недавно в одном из местных СМИ  были опубликованы фото таганрожцев, которые жаловались на буйную растительность в районе Простоквашино, на участке, по которому жители водят детей в детский сад.

В администрации Таганрога отреагировали на критику и объяснили порядок очередности работ по покосу сорной растительности. В первую очередь специалисты приводят в порядок муниципальные территории около детских садов.

«По детским садикам №4 и 5. Сейчас в первую очередь будут завершены работы по покосу около детских садов на муниципальной территории. А территории, которые не разграничены, будут обработаны после завершения всех работ около детских садиков, которые расположены на муниципальной территории», — сообщили местные власти.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова призвала коммунальные службы города усилить борьбу с сорной растительностью и после проведенных работ сразу убирать скошенную траву.

Фото: «Блокнот-Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru