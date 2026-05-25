В Таганроге местному жителю грозит 10 лет колонии за разбойное нападение

Злоумышленник забрал деньги у молодого человека под угрозой пневматического пистолета.

В Таганроге задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в вымогательстве денег с использованием пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

В дежурную часть отдела полиции № 3 обратился 18-летний молодой человек, который заявил, что неизвестный под угрозой пневматического пистолета открыто похитил у него деньги. Сотрудники ППС и уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркотики местный житель.

Как выяснилось, мужчина, предварительно употребив алкоголь, подошел к группе молодых людей и потребовал у них деньги. В ходе конфликта он достал пневматический пистолет, стреляющий металлическими шариками. Под угрозой применения оружия потерпевший отдал злоумышленнику 1 000 рублей. Когда молодые люди пошли за ним, правонарушитель несколько раз выстрелил вверх из пистолета, после чего его задержали полицейские.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет колонии. Злоумышленник взят под стражу.

Правоохранители напоминают, что ношение и применение оружия с целью запугивания или вымогательства влечет серьезную юридическую ответственность. При столкновении с угрозами необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО