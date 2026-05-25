В Таганроге активисты высадили саженцы, выращенные из желудей Петровского дуба

Каждому молодому дубку волонтеры дают имя и посвящают защитникам Отечества.

В Таганроге волонтеры высадили в роще «Дубки» более тысячи саженцев дуба, выращенных из желудей 327-летнего Петровского дуба Кирилла — старейшего дерева города. Об этом проекте, который, «трогает до глубины души», рассказала на своих страницах в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.

Ранее активисты «Молодежного клуба» запустили общественное движение «Дубки — роща Петра и МОЯ!» и по согласованию с Дирекцией особо охраняемых природных территорий организовали в роще собственный питомник — Дубовую Школку. Волонтеры собирают желуди Петровского Дуба, проращивают и затем размещают саженцы в Дубовой Школке – питомнике, созданном ими по согласованию с Дирекцией ООПТ прямо в роще. В течение 4–5 лет молодые дубки адаптируются к местному климату и приобретают естественный иммунитет, что позволяет им успешно приживаться на месте погибших взрослых деревьев. В отличие от них, привозные крупномеры, как правило, не обладают такой живучестью.

«Особенно трогательно, что каждому молодому дубку участники движения дают имя и посвящают его защитникам Отечества. Осенью прошлого года часть этих саженцев уже отправилась на постоянное место – в города Стаханов и Луганск (на новые российские территории)», — подчеркнула глава города.

Светлана Камбулова поблагодарила всех участников движения, волонтеров «Молодежного клуба», предпринимателей и неравнодушных жителей города, поддерживающих эту инициативу. Она выразила уверенность, что совместными усилиями общественности, бизнеса и администрации удастся сохранить рощу «Дубки» как настоящую Петровскую дубовую рощу — живой памятник истории для будущих поколений.

Статус особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения роща получила в 2020 году. Тогда же дендрологи провели обследование и насчитали 4077 деревьев, из которых около 1500 — дубы. Примерно 80% из них находились в синильной стадии, то есть в состоянии умирания. Это связано с тем, что максимальный срок жизни таких дубов составляет 80–100 лет, а высажены они были в период с 1949 по 1953 год. Кроме того, в условиях городской среды деревьям не хватает влаги, а экологическая обстановка дополнительно сокращает их продолжительность жизни.

К 2026 году число погибших дубов увеличилось еще примерно на 220. Как отмечают эксперты, есть угроза, что в ближайшие полтора десятилетия дуб черешчатый будет замещен сорными видами — кленом ясенелистным, тутовником, гледичией и другими.

Таким образом, существует серьезная опасность в обозримом будущем потерять рощу, которая связана с именем основателя города — Петра I, считают участники движения «Дубки — роща Петра и МОЯ!». В Таганроге сохранился единственный дуб от той, петровской рощи. Общественники называют его «Дуб Кирилл». Это дерево является особо охраняемым природным объектом — памятником живой природы. Ему 327 лет, и это самое старое живое существо в городе. Именно его желуди собирают активисты и проращивают в Дубовой Школке.

Фото: скрин видео из группы ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»

