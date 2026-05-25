Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром: таганрожцев предупредили об ухудшении погоды

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, согласно прогнозам синоптиков, обрушится на Ростовскую область сегодня до конца дня, а также завтра местами по области.

Главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей Таганрога и области региона об ухудшении погоды. До конца суток 25 мая, а также в течение 26 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20–25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют дончанам быть предельно осторожными, по возможности избегать поездок и пребывания на открытой местности, а также внимательно следить за сообщениями экстренных служб. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

