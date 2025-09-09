Главная » Новости Таганрога

Электричка Ростов-Таганрог будет делать остановку в Сафьяново

С 12 сентября одна из электричек, следующая по маршруту Ростов — Таганрог будет делать остановку в Сафьяново, сообщает пресс-служба Северо-Кавказская пригородной пассажирской компании.

Пригородный поезд № 6514 сообщением Ростов – Таганрог будет отправляться из донской столицы в 16.37. На остановочной площадке в Сафьяново он будет в 17.09-17.10, затем с задержкой примерно в две минуты следовать через все остальные станции и прибывать в Таганрог в 18.16 (вместо 18.15).

Пассажиров просят быть внимательными при планировании своих поездок.

Ранее мы рассказали, что новый железнодорожный круиз «На Юг» пройдет через Таганрог.

Фото из архива

