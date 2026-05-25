Три таганрогских спортклуба получат субсидии из областного бюджета

Все они являются социально-ориентированными некоммерческими организациями.

Правительство Ростовской области направит 500 миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку профессиональных спортивных клубов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дона Юрий Слюсарь. В списке три спортивных клуба из Таганрога. Это РСК «Регби Таганий Рог», ТСК «Тагмет» и АНО «ВК «Красные крылья».

Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, средства пойдут на подготовку и участие команд во всероссийских и международных соревнованиях, что, по мнению властей, должно повысить уровень мастерства спортсменов и престиж донского спорта. На данный момент заключено девять договоров с победителями отбора. Перечисление средств планируется завершить до конца месяца, чтобы обеспечить своевременную поддержку клубов.

Кроме трех таганрогских клубов это две коммерческие структуры – футбольный и хоккейных клубы «Ростов», и еще четыре социально ориентированных некоммерческих организации — гандбольный союз «Ростов-Дон», АНО РК «Ростов-ДГТУ», АНО гандбольный клуб «Ростов-Дон», ЖБА «ПЕРЕСВЕТ» (Шахты).

«Профессиональный спорт – это не только зрелищные соревнования и достижения, но и важный фактор развития молодежи, пропаганды здорового образа жизни и укрепления имиджа региона. Выделение средств на поддержку донских клубов – это инвестиция в будущее, которая способствует формированию сильных команд и воспитанию новых чемпионов», – отметил Игорь Сорокин.

Финансирование позволит клубам создать необходимые условия для тренировок, повысить квалификацию спортсменов и тренеров, а также достойно представлять регион на российских и мировых аренах, считают в правительстве региона.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»