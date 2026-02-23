Какие меры социальной поддержки получают в Таганроге участники СВО и их семьи

О том, какие меры соцподдержки и помощи были оказаны участникам СВО и их семьям в минувшем году, рассказали на заседании комиссии Городской Думы Таганрога.

Помощь участникам специальной военной операции и их семьям – особая и очень важная часть забот государства. Расширению мер поддержки уделяется большое внимание, разнообразные льготы постоянно дополняются и уточняются, к уже существующим добавляются новые. Сегодня они охватывают все направления – от финансовой помощи до поступления в ВУЗ.

«Выплаты и компенсации, налоговые, образовательные, жилищные и медицинские льготы – обо всём этом говорили на заседании постоянной комиссии Городской Думы по социальным вопросам депутаты и представители администрации города», – информирует пресс-служба гордумы.

Финансовая поддержка участников СВО – это не только положенные им выплаты, но и помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, в проведении первичной газификации, в приобретении путевок в лагерь, в проведении дорогостоящих медицинских процедур.

Так, на сегодняшний день 288 человек получают компенсацию на оплату коммунальных услуг, 4 семьям участников СВО в минувшем году предоставлена финансовая помощь в проведении газификации домовладения, а 13 семьям выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в детский лагерь.

104 семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, получают 6 видов детских пособий, а в 2025 году 171 семья получила бесплатные путевки для ребят в оздоровительные лагеря и санатории. Успешно реализован ряд мер поддержки, связанных с образованием детей участников СВО – 355 семей освобождены от оплаты детского сада, 328 учащихся обеспечены бесплатным горячим питанием в школах, а 32 ребенка получили возможность бесплатно посещать занятия в организациях дополнительного образования.

Помимо материальной поддержки семьи часто нуждаются в бытовой, психологической, юридической помощи. Социальное сопровождение осуществляет Центр социального обслуживания населения, под патронажем которого в Таганроге находятся 12 семей участников СВО. Большую поддержку уволенным с военной службы ветеранам специальной военной операции и семьям погибших военнослужащих оказывает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Таганроге. За минувший год в Фонд поступило более 2000 обращений, из которых 1700 удалось решить положительно.

Комплексная поддержка участников СВО и членов их семей ведется по вопросам их трудоустройства. Центр занятости Таганрога предоставляет этой категории граждан комплексное индивидуальное сопровождение, помогающее в поиске работы. За период с конца 2022 года по настоящее время уже трудоустроены 46 участников СВО, 4 из которых оформили самозанятость, и 40 человек из числа их семей.

Большая работа проводится по оказанию помощи участникам СВО в улучшении жилищных условий. Так, в минувшем году 8 земельных участков было бесплатно предоставлено в собственность участникам спецоперации и членам их семей. Также оказывается помощь в виде субсидирования процентной ставки по жилищному кредиту.

«Помощь военнослужащим и членам их семей – один из важнейших вопросов на сегодняшний день. В своих округах депутаты ведут адресную работу в этом направлении и обязательно информируют жителей о всех действующих мерах поддержки, ведь в первую очередь нам важно сделать эту поддержку максимально доступной для каждого защитника Отечества и его семьи», – подчеркнул председатель Городской Думы Таганрога Роман Корякин.

Фото регионального отделения фонда «Защитники Отечества». На фото – ветеран боевых действий из Таганрога, участник СВО, Максим Четвериков, получивший тяжелое ранение. Ветеран находится на персональном сопровождении специалистов филиала фонда в Таганроге.