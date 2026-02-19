Главная » Власть

В Таганроге прошел прием участников СВО и членов их семей

Все обращения взяты в работу администрацией города.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в четверг, 19 февраля, провела расширенный приём участников СВО и членов их семей.

«Ставили перед собой задачу не только выслушать, но и оказать реальную помощь каждому, кто обратился за поддержкой», — сообщила Камбулова в своих соцсетях.

Участники приема могли напрямую задать вопросы представителям органов власти, территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, фонда «Защитники Отечества» и депутатам.

Среди прозвучавших вопросов глава Таганрога отметила: трудоустройство после прохождения программы «Время героев», компенсацию проезда военнослужащих к месту лечения в госпиталь, предоставление земельных участков, назначение пенсии за погибшего участника СВО, а также различные меры социальной поддержки семей.

«Жизненные ситуации у людей самые разные. В каждой будем разбираться подробно, ни одну семью не оставим без внимания и поддержки. Все обращения взяты в работу и находятся на моем личном контроле», — заявила Светлана Камбулова.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Светланы Камбуловой

